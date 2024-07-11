شكرا لقرائتكم خبر عن إنطلاق أولي رحلات مصر للطيران إلى عاصمة ساحل العاج أبيدجان والان مع تفاصيل الخبر

أقلعت أولى رحلات الناقل الوطني مصر للطيران إلي العاصمة الإيڤوارية أبيدجان بساحل العاج بطائرة من طراز A320neo وعلى متنها 124راكب، وقد قامت مصرللطيران بالاحتفال مع الركاب بافتتاح الخط الجديد، وتقديم الهدايا التذكارية والتقاط الصور التذكارية معهم.

ومن المقرر تشغيل الخط بواقع 3 رحلات أسبوعيًا أيام الثلاثاء والخميس والأحد، وذلك في إطار سعي الشركة للوصول إلى الأسواق العالمية ومنح العملاء مزيد من خيارات السفر.











































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