حفرة عمقها 4 أمتار.. صعق كهربائي يكشف عصابة التنقيب عن الآثار في الخليفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبال جثة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم).

بالانتقال والفحص تبين أن المتوفى (عامل - مقيم محافظة الجيزة)، نتيجة صعق كهربائي حال قيامه بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف العقار المشار إليه، وضبط 6 أشخاص، حال قيامهم بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

وعثر بداخل إحدى الغرف على (حفرة بعمق حوالي 4 أمتار)، وبحوزتهم (أدوات الحفر والتنقيب) وأقروا بأنه حال قيام المتوفى بتوصيل دائرة كهربائية لإنارة الحفرة صعقه التيار الكهربائي مما أدى لوفاته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.