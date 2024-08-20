ما أسباب وأعراض الثآليل عند الأطفال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الثآليل الفيروسية من المشكلات الجلدية الشائعة التي تُصيب الأطفال، ما يثير قلق الأهل حول ضرورة إزالتها.

في هذا الصدد، أشارت الدكتورة الروسية كميلا نادجافوفنا، أخصائية الأمراض الجلدية، إلى أن الثآليل ليست أوراما بل هي عبارة عن زوائد جلدية ناتجة عن عدوى بفيروس الورم الحليمي البشري، وفقا لوكالة "Gazeta" الروسية.

ما هي الثآليل الفيروسية؟

تتنوع أشكال الثآليل الفيروسية، فهناك الثآليل الخشنة، والثآليل الرّاحية والأخمصية، والثآليل الفسيفسائية، وغيرها.

وعادة ما تظهر هذه الثآليل على الوجه والساقين واليدين وباطن القدمين، ويتميز ظهورها نتؤات مسطحة تزداد حجمًا تدريجيًا، وقد تكون منفردة أو متجمعة في مناطق مختلفة من الجسم.

وأشارت الطبيبة، إلى أن البيئة الرطبة وتغير درجات الحرارة والتواصل مع حامل المرض وضعف المناعة عوامل تساعد على ظهور الثآليل الفيروسية.

وأوصت "كميلا" بإزالة الثآليل لأنها تنتقل عن طريق الاتصال من شخص إلى آخر، فضلا عن، يمكن أن تتحول إلى أورام خبيثة.

وحذرت من إزالتها شخصيا، لأنه يسبب إصابة الأنسجة المحيطة بالعدوى، وحتى أجزاء أخرى ما يفاقم من أعراض المرض.

اقرأ أيضا:

العدو الأول لجسمك.. مشروب يدمر البنكرياس ويرفع السكر في الدم معا

صديقة الكبد.. فاكهة تقي من أمراض القلب والموت المفاجئ

هل نشرب النار؟.. يوسف منصور يثير الجدل حول المياه الغازية - وطبيب يرد

بعد وفاة شاب بانفجار بالمخ.. هل يؤدي ضغط العمل إلى الموت المفاجئ؟

هذا ما يحدث لكبدك وقلبك عند تناول الموز الأسود.. مفاجأة