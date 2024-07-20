بعد وفاة عامل الدليفري.. القصة الكاملة لـ حادث نجل الفنان أحمد رزق في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

في شهر مايو الماضي، وقع حادث سير على طريق أكتوبر، كان الضحية عامل دليفري، والمتهم نجل الفنان أحمد رزق. تجددت القضية بوفاة المصاب بعد مرور نحو 53 يومًا على الحادث.

توفي عامل الدليفري المصاب إثر حادث تصادم نجل الفنان أحمد رزق وصديقه بمنطقة أكتوبر داخل أحد المستشفيات وتم إخطار الأجهزة الأمنية وعمل اللازم جراء الواقعة.

وتحفظت أجهزة مديرية أمن الجيزة بعد الحادث مباشرة على نجل أحمد رزق لتسببه في إصابة عامل الدليفري وقتها، عندما صدمه بإسكوتر كان يقوده في 6 أكتوبر.

وفي 29 مايو الماضي، قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق في حادث إصابة عامل دليفري، في واقعة تصادم دراجتين ناريتين بمنطقة السادس من أكتوبر، بكفالة 5 آلاف جنيه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن نجل الفنان أحمد رزق، كان يقود دراجة نارية بصحبة صديقه وانحرف عن مساره، وسار عكس الاتجاه وتصادف سير دراجة نارية يستقلها عامل دليفري، ما أسفر عن حادث تصادم.

وأشارت التحقيقات إلى أنه تم تكليف الأجهزة الأمنية بإحراء التحريات النهائية للوقوف على ملابسات الحادث وسماع أقوال الشهود المتواجدين بالقرب من مكان الحادث.

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين بمدينة السادس من أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية وتبين اصطدام دراجة سكوتر يستقلها عمر أحمد رزق 15 عاما، طالب نجل الفنان أحمد رزق، مصاب، وبصحبته عمر محمد 15 عاما، طالب مصاب؛ حيث تبين أنه أثناء سير الأول بدراجة كهربائية سكوتر وبصحبته الثاني عكس الاتجاه بكمبوند في أكتوبر اصطدم بدراجة نارية يقودها عامل دليفرب يدعى علاء عماد 20 عاما، مصاب.

وأكد التقرير الطبي أن وفاته جاءت متأثرا بإصابته بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ، ما جعله يدخل في حالة غيبوبة تامة ظل بها طيله هذه الفترة بمستشفى الشيخ زايد.

وأوضح التقرير الطبي أن المجني عليه يدعى "علاء عماد الدين"، مواليد 2003، ودخل المستشفى في 28 مايو الماضي، وكان يعاني اشتباه بنزيف بالمخ وفاقدا للوعي وكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالوجه، وتم حجزه.

وأشار التقرير الطبي إلى أن المجني عليه لم يستجيب للأجهزة والتدخلات الدوائية، وتوفي اليوم الجمعة 19 يوليو 2024 وتم رفع كل الأجهزة عنه بعد تأكد الوفاة.