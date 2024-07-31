شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول عن 31 محصولًا.. ما هى مهام معهد المحاصيل الحقلية؟ والان مع تفاصيل الخبر

يمثل معهد المحاصيل الحقلية القلب النابض لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، وذلك لمسؤوليته المباشرة عن غالبية المحاصيل الاستراتيجية، والتي يصل عددها إلى 31 محصولًا، في مقدمتها الأرز والقمح.



وفى التقرير التالى نتعرف على 4 مهام رئيسية لمعهد المحاصيل الحقلية:

1- استنباط أصناف وهجن قصيرة العمر وموفرة للمياه، بالإضافة لارتفاع معدلات إنتاجيتها ومقاومتها للإصابة بالأمراض والآفات والإصابات الحشرية، علاوة على تحملها للإجهادات الحرارية الناجمة عن التغيرات المناخية.

2- تقديم التوصيات الفنية والإرشادية الملائمة لكل صنف من الأصناف والهجن التي يتم إنتاجها بما يتلائم مع طبيعة المكان والبيئة التي ستتم الزراعة فيها بالتعاون مع المحطات البحثية المنتشرة بعموم محافظات الجمهورية.

3- إنتاج تقاوي المربي والأساس التي تمثل نواة إنتاج التقاوي المعتمدة داخل حقول المزارعين بالتعاون مع الجهات المعنية وفي مقدمتها الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي وشركات القطاع الخاص المصرح لها بالعمل في هذا المجال.

4- نقل التكنولوجيا البحثية والتطبيقية بشكل مبسط وسهل إلى عموم المزارعين عبر الحملات القومية والإرشادية التي تجوب محافظات الجمهورية بهدف الوصول لأعلى معدلات الإنتاجية بأقل تكلفة ممكنة.