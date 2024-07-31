شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف أسباب إجهاد العين أبرزها النظر إلى شاشات الأجهزة الرقمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأربعاء، 31 يوليو 2024 02:30 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب إجهاد العين والتى تضمنت النقاط التالية:
- النظر إلى شاشات الأجهزة الرقمية.
- القراءة بلا توقّف مؤقت لإراحة العين.
- القيادة لمسافاتٍ طويلة، أو مُمارسة الأنشِطة الأخرى التى تتطلب التركيز لوقت طويل.
- التعرُّض للضوء الساطع.
- إجهاد العين عند محاولة الرؤية في الإضاءة الخافِتة للغاية.
- وجود مشكلة أساسية بالعين، مثل جفاف العين.
- التعرض للضغط أو الإرهاق.
- التعرُّض للهواء الجافِّ المتحرك من مروحة أو نظام تدفئة أو جهاز تكييف.
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