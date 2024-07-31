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وزارة الصحة تكشف أسباب إجهاد العين أبرزها النظر إلى شاشات الأجهزة الرقمية

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأربعاء، 31 يوليو 2024 02:30 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب إجهاد العين والتى تضمنت النقاط التالية:

- النظر إلى شاشات الأجهزة الرقمية.​

- القراءة بلا توقّف مؤقت لإراحة العين.​

- القيادة لمسافاتٍ طويلة، أو مُمارسة الأنشِطة الأخرى التى تتطلب التركيز لوقت طويل.​

- التعرُّض للضوء الساطع.​

- إجهاد العين عند محاولة الرؤية في الإضاءة الخافِتة للغاية.​

- وجود مشكلة أساسية بالعين، مثل جفاف العين.​

- التعرض للضغط أو الإرهاق.​

- التعرُّض للهواء الجافِّ المتحرك من مروحة أو نظام تدفئة أو جهاز تكييف.​

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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