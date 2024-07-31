شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامة إسماعيل هنية فى طهران أدت إلى استشهاده والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، أن حركة حماس أكدت أن غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية فى طهران أدت إلى استشهاده، وأحد حراسه.

وكانت حركة حماس أعلنت اغتيال رئيس مكتبها السياسى إسماعيل هنية فى طهران بعد مشاركته فى حفل تنصيب الرئيس الإيرانى الجديد، كما نقلت وكالة "تسنيم" عن الحرس الثوري الإيراني إعلان نبأ اغتيال إسماعيل هنية في طهران.