شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ من 150 جنيها.. أسعار اشتراكات المترو للطلبة بعد رفع سعر التذكرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالخميس، 01 أغسطس 2024 12:54 م
ينشر الخليج 365 أسعار اشتراكات المترو للطلبة بعد رفع سعر تذكرة الركوب صباح اليوم الخميس، حيث يتم إتاحة اشتراك مخفض للطلبة، ربع سنوي بتخفيض يصل إلى 90 % من قيمة التذكرة.
قيمة الاشتراك الربع سنوي:-
منطقة واحدة – 150 جنيها.
منطقتين – 200 جنيه.
ثلاث / أربع مناطق – 250 جنيها.
خمس/ 6 مناطق – 300 جنيه.
وطبقت الهيئة القومية للأنفاق زيادة فى أسعار تذكرة المترو، صباح اليوم الخميس، بقيمة من 2 لـ 3 جنيه على التذكرة.
أسعار التذاكر الجديدة
حتى 9 محطات 8 جنيهات، وكبار السن 4 جنيهات.
من 10 إلى 16 محطة 10 جنيهات، وكبار السن 5 جنيهات.
من 17 إلى 23 محطة 15 جنيها، وكبار السن 8 جنيهات.
أكثر من 23 محطة ب 20 جنيها، وكبار السن بـ 10 جنيهات.
سعر موحد للتذكرة 5 جنيهات لذوى الهمم.
وأكدت إدارة مترو الأنفاق أنه تم تعديل أسعار التذاكر بتوجيهات من وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق بداية من 1/8/2024.
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