4 حالات اختناق في حريق ورشة خشب امتد لمصنع كابلات بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 4 أشخاص بحالة اختناق في حريق ورشة خشب امتدت نيرانها إلى مصنع كابلات كهرباء بالهرم، اليوم الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من ورشة بنزلة السمان.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع العقيد محمد العادلي مفتش مباحث الهرم.

تبين بالفحص المبدئي نشوب حريق داخل ورشة خشب وامتد إلى مصنع كابلات كهرباء مكون من طابق واحد مما أسفر عن 4 حالات اختناق بينهم شرطيين من قوة الدفاع المدني.