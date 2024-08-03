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وزارة الصحة تكشف 4 نصائح تساعد فى الوقاية من الأمراض المنقولة بالغذاء

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

السبت، 03 أغسطس 2024 03:00 ص

كشفت وزارة الصحة فى انفوجراف عن 4 نصائح تساعد على الوقاية من الأمراض المنقولة بالغذاء والتى تتضمن :

- قم بطهي الطعام جيدًا لقتل البكتيريا الضارة بعض البكتيريا الضارة تكون غير نشطة في الطعام المجمد ولكن عند إذابته تعود البكتيريا لنشاطها

- لا تحكم على الطعام من شكله إذا كان صالح للتناول أم لا معظم الكائنات الحية الدقيقة التي يمكن أن تسبب لك المرض لا تغير شكل أو رائحة الطعام

- لا تأكل الطعام إذا سقط على الأرض

- يمكن أن تنتقل الكائنات الحية الدقيقة إلى الطعام فورًا وتسبب المرض في بعض الحالات

- يجب غسل الفواكه والخضروات قبل تقشيرها

- غسل الفواكه والخضروات بالماء النظيف يزيل الأتربة والملوثات الأخرى


نصائح تساعد فى الوقاية من الأمراض

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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