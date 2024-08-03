شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة 2024.. جار تجميع النتيجة ومراجعتها والان مع تفاصيل الخبر

تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على مراجعة نتيجة الثانوية العامة قبل اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث من المقرر أن تعلن نتيجة الثانوية العامة 2024 خلال أيام قليلة، وتاتى مراجعة المراجعة بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات للطلاب، حيث شددت وزارة التربية والتعليم على أن الوزارة كانت حريصة على حصول كل طالب على حقه بنتيجة الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نسب النجاح فى 9 مواد بالثانوية العامة، قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 كالتالى:

- نسبة النجاح فى مادة الكيمياء للثانوية العامة 2024 وصلت لأكثر من 92%.

- نسبة النجاح فى مادة الجغرافيا للثانوية العامة 2024 أكثر من 92%.

- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى 96.25%؜.

- نسبة النجاح فى امتحان مادة التاريخ بلغت 96.43%.

- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة 2024، 96.62%.

- نسبة النجاح فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت 97.88%.

- نسبة النجاح فى امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة 2024، 94.21%

- نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء بلغت 91%.

- تخطت مؤشرات النجاح في مادة علم النفس والاجتماع نسبة 92%.