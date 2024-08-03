شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد مشروع محطة معالجة صرف صحي العامرية بمحافظة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع محطة معالجة صرف صحي العامرية، بمحافظة الإسكندرية، ورافقه المهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمود نافع، رئيس شركة صرف صحي الإسكندرية، والمهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الإسكندرية، ومسئولو وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، والمكتب الفنى للوزير، وذلك فى ختام جولته التفقدية التى بدأها اليوم، وتفقد خلالها عدداً من مشروعات مدينتى السادات والنوبارية الجديدة.



وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بالأعمال الجارى تنفيذها بتوسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالعامرية بالإسكندرية، بطاقة 100 ألف م3 يوميا، لتصبح الطاقة الإجمالية للمحطة 200 ألف م3 يومياً، كما تفقد سير العمل بالمراحل القائمة للمحطة، مشدداً على سرعة الانتهاء من أعمال التوسعات وإدخالها الخدمة، وتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة القياسية للحفاظ على المحطة فى أفضل حالة، والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع والمظهر العام اللائق بالمحطة.



وأوضح الوزير، أن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، التابع للوزارة، يتولى تنفيذ 23 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الإسكندرية، بتكلفة إجمالية نحو 6.6 مليار جنيه، بخلاف 25 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى تم الانتهاء من تنفيذها بالإسكندرية خلال الفترة من 2015/2014 حتى 2024/2023، بتكلفة إجمالية 10.3 مليار جنيه.