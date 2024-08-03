شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تبدأ إزالة 3 عقارات للخطورة الداهمة بمنطقة إمبابة القديمة والان مع تفاصيل الخبر

بدأت محافظة الجيزة فى إزالة 3 عقارات آيلة للسقوط، داهمة الخطورة، بحى إمبابة، مع تنفيذ كافة إجراءات السلامة خلال أعمال الإزالة حفاظًا على العقارات المجاورة وسلامة المواطنين.

وقالت المحافظة في منشور لها عبر صفحتها على "فيس بوك"، إنه انطلاقًا من توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، لرئيس حي إمبابة خلال جولته الميدانية الأسبوع الماضي، والخاصة بسرعة التعامل مع العقارات الآيلة للسقوط داهمة الخطورة، حفاظًا على السلامة العامة للمواطنين.

تابع المحافظ جهود حي إمبابة في تنفيذ عددًا من القرارات الصادرة من خلال لجنة المنشآت الآيلة السقوط بشأن عقارات متهالكة تمثل خطورة داهمة بمنطقة إمبابة القديمة والكيت كات.

وأشارت إلى أنه تم البدء فى إزالة عدد 3 عقارات بكورنيش النيل بحى إمبابة، مع تنفيذ كافة إجراءات السلامة خلال أعمال الإزالة، حفاظًا على العقارات المجاورة.