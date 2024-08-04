شكرا لقرائتكم خبر عن 5 شروط للحصول على عضوية نقابة التمريض.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ آية دعبسالأحد، 04 أغسطس 2024 03:00 ص
حدد القانون رقم 115 لسنة 1976 بشأن إنشاء نقابة مهنة التمريض مجموعة من الشروط لا بد من توافرها فى الراغبين للحصول على عضوية نقابة التمريض.
ويستعرض ”الخليج 365” تلك الشروط:
1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول العربية الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.
2- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
3- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين.
4- أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الدراسية:
· بكالوريوس التمريض من أحد المعاهد العليا المصرية أو شهادة معادلة له.
· دبلوم أحد المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة (شعبة تمريض) أو ما يعادله.
· دبلوم تمريض وتوليد خريجات المدارس الملحقة بكليات طب الجامعات "نظام قديم" أو ما يعادله.
· دبلوم التمريض نظام ثلاث سنوات أو ما يعادله.
· دبلوم تمريض المدارس الفنية الثانوية أو ما يعادلها.
·شهادات مساعدات ومساعدى الممرضات ومساعدات المولدات.
5- أن يكون حاصلا على ترخيص بمزاولة المهنة من وزارة الصحة.
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