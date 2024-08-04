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5 شروط للحصول على عضوية نقابة التمريض.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ آية دعبس

الأحد، 04 أغسطس 2024 03:00 ص

حدد القانون رقم 115 لسنة 1976 بشأن إنشاء نقابة مهنة التمريض مجموعة من الشروط لا بد من توافرها فى الراغبين للحصول على عضوية نقابة التمريض.

ويستعرض ”الخليج 365” تلك الشروط:

1-    أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول العربية الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.

2-   أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

3-   ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين.

4-    أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الدراسية:

· بكالوريوس التمريض من أحد المعاهد العليا المصرية أو شهادة معادلة له.

· دبلوم أحد المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة (شعبة تمريض) أو ما يعادله.

· دبلوم تمريض وتوليد خريجات المدارس الملحقة بكليات طب الجامعات "نظام قديم" أو ما يعادله.

· دبلوم التمريض نظام ثلاث سنوات أو ما يعادله.

· دبلوم تمريض المدارس الفنية الثانوية أو ما يعادلها.

·شهادات مساعدات ومساعدى الممرضات ومساعدات المولدات.

5-   أن يكون حاصلا على ترخيص بمزاولة المهنة من وزارة الصحة.

 

 

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