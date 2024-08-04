شكرا لقرائتكم خبر عن 5 شروط للحصول على عضوية نقابة التمريض.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 04 أغسطس 2024 03:00 ص

حدد القانون رقم 115 لسنة 1976 بشأن إنشاء نقابة مهنة التمريض مجموعة من الشروط لا بد من توافرها فى الراغبين للحصول على عضوية نقابة التمريض.

ويستعرض ”الخليج 365” تلك الشروط:

1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول العربية الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.

2- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

3- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين.

4- أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الدراسية:

· بكالوريوس التمريض من أحد المعاهد العليا المصرية أو شهادة معادلة له.

· دبلوم أحد المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة (شعبة تمريض) أو ما يعادله.

· دبلوم تمريض وتوليد خريجات المدارس الملحقة بكليات طب الجامعات "نظام قديم" أو ما يعادله.

· دبلوم التمريض نظام ثلاث سنوات أو ما يعادله.

· دبلوم تمريض المدارس الفنية الثانوية أو ما يعادلها.

·شهادات مساعدات ومساعدى الممرضات ومساعدات المولدات.

5- أن يكون حاصلا على ترخيص بمزاولة المهنة من وزارة الصحة.