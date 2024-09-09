الخليج اليوم .. مصدر دبلوماسي يسمي السعودية مستضيفا محتملا للمؤتمر الثاني حول أوكرانيا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال مصدر دبلوماسي في أنقرة لمراسل نوفوستي، إنه لم يتم بعد تحديد الموقع الدقيق للمؤتمر الثاني حول أوكرانيا، لكن المملكة العربية السعودية هي أحد الخيارات التي تتم مناقشتها حاليا.

وكان وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء الإيطالي أنطونيو تاجاني، قد أشار في وقت سابق إلى المملكة العربية السعودية، كمكان محتمل للمؤتمر المقبل حول أوكرانيا.

وفي مقابلة مع صحيفة Foglio، قال الوزير إنه يجب أن يتم بدقة وعناية دراسة هل من الممكن في الأشهر المقبلة "تنظيم ما يمكن أن يكون نقطة تحول" في الوضع في أوكرانيا.

وأضاف المصدر، ردا على طلب للتعليق على الأخبار التي ظهرت في وسائل الإعلام: "لا، لم يتم تحديد ذلك".

وفي وقت سابق، قال فلاديمير زيلينسكي، إنه يتفاوض مع السعودية وقطر وتركيا بشأن القمة الثانية حول أوكرانيا.

وفي وقت سابق، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مبادرات لحل سلمي للصراع في أوكرانيا: موسكو ستوقف إطلاق النار على الفور وتعلن استعدادها للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من كل أراضي المناطق الجديدة في روسيا. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تعلن أوكرانيا تخليها عن نوايا الانضمام إلى الناتو، ويجب نزع سلاح أوكرانيا واجتثاث النازية منها ويجب أن تقبل بوضع محايد وغير انحيازي وخالي من الأسلحة النووية، ويجب كذلك رفع العقوبات المفروضة على روسيا.

بعد الهجوم الإرهابي الذي شنته القوات الأوكرانية على مقاطعة كورسك، قال الرئيس بوتين إنه بات من المستحيل التفاوض مع الذين يضربون المدنيين أو البنية التحتية المدنية أو يحاولون خلق تهديدات لمنشآت الطاقة النووية.

المصدر: نوفوستي