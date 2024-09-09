الخليج اليوم .. الاتحاد الآسيوي يضع حدا لأزمة أهلي جدة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

حسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأزمة المثارة، بشأن ملعب مباراة أهلي جدة السعودي وبيرسبوليس الإيراني، في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة النخبة الآسيوية.

وأثير جدل كبير خلال الساعات القليلة الماضية بخصوص ملعب مباراة الأهلي ضد بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا للنخبة، في ظل إقامة مباراة الاتحاد ضد الوحدة على استاد "الجوهرة المشعة" قبل 24 ساعة من مباراة "الراقي" الآسيوية.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره الإيراني في جدة، يوم 16 سبتمبر الجاري، إلا أن خطأ إداريا تسبب في عدم إدراج ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، كمضيف في الجولة الأولى.

لكن الاتحاد الآسيوي أدرج أخيرا الملعب المذكور في بطاقة المباراة، بحسب موقعه الرسمي، ليضع حدا بذلك للجدل الدائر حول هذا الأمر.

وكان الأهلي أصدر بيانا، مساء أمس الأحد، يؤكد فيه تمسكه بحقه في خوض المباراة على ملعبه، وأنه اتخذ كل المسالك الشرعية، لتأكيد أحقيته باللعب على ملعب الجوهرة.

وجاء ذلك بعد أنباء عن اتجاه الاتحاد الآسيوي لإقامة المباراة، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

ويمتلك الفريق الإيراني الأفضلية على نظيره السعودي في المواجهات المباشرة، بواقع انتصارين وتعادل واحد، بحسب ما أكد موقع الاتحاد الآسيوي للعبة.

المصدر: "وكالات"