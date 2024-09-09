بدأ الفرع المتنقل لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» جولته، في جامعة الباحة بالمدينة الجامعية، لتمكين أبناء وبنات المنطقة من فرص العمل، ودعم منشآت القطاع الخاص في استقطاب الكوادر الوطنية.
يُذكر أن جولة الفرع المتنقل التي تنتهي في تاريخ 12 سبتمبر 2024 تشمل فروع الكلية التطبيقية التابعة لجامعة الباحة محافظات قلوة المخواة، وغامد الزناد، وبنى حسن، والقرى، والمندق.
كانت هذه تفاصيل خبر جولات لهدف بمدن ومحافظات الباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.