الخليج اليوم .. صورة جماعية للافروف ونظرائه من دول الخليج في الرياض

الرياض - كتب موسى القحطاني -
التقط وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظرائه من دول الخليج صورة جماعية قبيل انطلاق الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا على المستوى الوزاري في الرياض.
الرياض - كتب موسى القحطاني -
التقط وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظرائه من دول الخليج صورة جماعية قبيل انطلاق الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا على المستوى الوزاري في الرياض.
صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام