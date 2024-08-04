شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة 2024 .. خطوات الحصول على النتيجة بعد إعلانها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مؤتمرا صحفيا الثلاثاء المقبل لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، ويقدم الخليج 365 فى التقرير التالى

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024

- الدخول على موقع الخليج 365 https://m2.youm7.com/

- الدخول على أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2024 والدخول على الرابط التالي https://m.youm7.com/natega/thanaweya2024

- تظهر للطالب نتيجة الثانوية العامة 2024 بعد الدخول برقم الجلوس.

- تظهر للطالب نتيجة الثانوية العامة 2024 بنسبة مئوية ومجموع درجات

- يظهر للطالب درجات فى المواد بنتيجة الثانوية العامة 2024.

ويعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 أغسطس الجاري، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2024.

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن تحديد موعد إعلان النتيجة يأتي عقب وضع اللمسات النهائية لكافة اجراءات التصحيح وتدقيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة، كما سيتم خلال المؤتمر الصحفي إعلان تفاصيل أوائل الثانوية العامة.

للتسجيل ومعرفة نتيجة الثانوية العامة 2024 اضغط هنا

وفي هذا الإطار، يتوجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال امتحانات الدور الأول لضمان انتظام سير الامتحانات والذي انعكس بدوره على سلامة الاجراءات المتعلقة بالمنظومة بشكل كامل.