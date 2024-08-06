شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى الأول علمى رياضة بالثانوية العامة: ما كنتش مصدق والان مع تفاصيل الخبر

عبر محمد هاني سعيد محمد محمود، الأول علمى رياضيات، أحد أوائل الثانوية العامة 2024، عن سعادته الكبيرة، قائلا: "ما كنتش مصدق.. ولسه بستوعب الخبر"، كما عبر والده، خلال حديثه لـ"الخليج 365"، عن سعادته الكبيرة.

وقال محمد هانى لـ ”الخليج 365”، إن مكتب وزير التربية والتعليم أبلغه بالنتيجة، منذ قليل، وأنه من أوائل الثانوية العامة.

محمد هاني سعيد محمد محمود، هو أحد أبناء مدينة الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية.

ويعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس الجاري، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2024.

وفي هذا الإطار، يتوجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال امتحانات الدور الأول لضمان انتظام سير الامتحانات والذي انعكس بدوره على سلامة الاجراءات المتعلقة بالمنظومة بشكل كامل

للتعرف على نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس على موقع الخليج 365 من خلال الدخول على الرابط التالى: