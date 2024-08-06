شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العاملين بالنيابات مهنئا الناجحين بالثانوية: مستعدون لرعاية المتفوقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم كريم عبدالباقى رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، بالتهنئة لأبناء أعضاء النقابة العامة على مستوى الجمهورية بمناسبة نجاحهم فى الثانوية العامة، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح، مؤكدا استعداد النقابة رعاية المتفوقين من ابناء الاعضاء على كافة المستويات ومن أجل توظيف نجاحهم وتفوقهم العلمى لخدمة الوطن.

وقال نقيب العاملين بالنيابات والمحاكم، إن تطوير التعليم فى الجمهورية الجديدة يأتى استجابة لرغبة المجتمع من أجل خلق جيل قادر على التفكير خارج الصندوق والابتكار وحل المشكلات، بعيدا عن فلسفة الحفظ والتلقين القديمة، وهو ما يتماشى مع المعايير العالمية مما يؤدى لخلق فرص عمل تمثل مورد للعملة الصعبة فى المستقبل القريب.

وكان قد عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا، للإعلان عن تفاصيل ونسب النجاح وشرائح المجاميع بـ نتيجة الثانوية العامة 2024، وكرم وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عدد من أوائل نتيجة الثانوية العامة 2024، حيث تم منحهم شهادات تقدير وكان من بين المكرمين، ندى رمضان عبد الونيس بمجموع درجات 404.5 درجات، وهى الأولى فى شعبة علمى علوم ورؤى أحمد محمد الثانى بشعبة علمى علوم بمجموع درجات 403.3.