شكرا لقرائتكم خبر عن رابط التحويل بين المدارس لطلاب مرحلة التعليم الثانوى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن ضوابط وإجراءات التحويل بين المدارس والإدارات التعليمية للصفوف الثلاثة بمرحلة التعليم الثانوي، للعام الدراسي 2024/2025، وذلك على النحو التالي:

- التسجيل على الموقع الإلكترونى بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، اضغط هنا...

- التقدم بطلب للإدارة التعليمية بالتحويل من مدرسة إلى أخرى أو من ادارة إلى أخرى لاستطلاع رأى الوزارة فى إمكانية التحويل من عدمه.

- تعلن نتائج التحويلات من مدرسة إلى أخرى بنفس الإدارة 20 أغسطس 2024 على الموقع الإلكترونى وسوف تعلن الكشوف بالمدارس.

- تعلن نتائج التحويلات من مدرسة إلى أخرى خارج الإدارة 1 سبتمبر 2024 وسوف تعلن نتائج التحويلات على الموقع الإلكترونى وبالمدرسة.

- بعد إعلان نتيجة التحويلات التوجه للإدارة التعليمية والمدرسة لإنهاء اجراءات التحويل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن المديريات والإدارات التعليمية تتولى تحويل الطلاب بكل مرحلة أو نوعية تعليمية، وإعلان ذلك بالمدارس بطريقة وأضحة، على أن يتضمن الإعلان موعد بدء قبول الطلبات فى 1 يوليو حتى 15 أغسطس، على أن يراعى أن يتم إعلان نتائج التحويل قبل بدء العام الدراسى 2025 بوقت كاف، لتسكين الطلاب قبل بدء الدراسة، مشيرة إلى أن المديريات التعليمية تتيح خدمة التحويل بين الطلاب بالمدارس إلكترونيًا على أن يتم قبول التحويلات، شريطة أن يتوفر مكان أو كثافة حقيقة بالإضافة إلى أن يكون سن الطالب المتقدم للتحويل مناسب للصف المحمول عليه خاصة إذا كان التحويل من مدرسة خاصة إلى رسمية لغات.

وأشارت إلى أن الإدارات التعليمية والمدارس تقوم بتشكيل لجنة لفحص الطلبات، وترتيبها من الأكبر سنًّا إلى الأصغر سنًّا، بعد توافر الشروط المتطلبة فى التحويل، ويتم قبول الطلبات فى حدود الكثافة المسموح بها، ويتم إرسال الكشوف إلى المديرية أو الإدارة التعليمية لاعتمادها، ويتم الإعلان عن نتائج قبول التحويل بلوحة الإعلانات بالمدرسة، ويتم التحويل بين المدارس دون مناظرة السن شرط سماح الكثافة فقط، طالما كان الطالب مقيدًا بالصف الأول الابتدائى، وفقًا لصحيح القانون.