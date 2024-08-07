شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير شارع حسين كامل بحى مصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أعمال تطوير وإعادة تخطيط المنطقة المحيطة بمحور حسين كامل سليم بألماظة بحى مصر الجديدة، وهو محور حيوى يربط بين شارع الثورة الذى يعد امتدادا لمحور طريق السويس وأحياء المنطقة الشرقية مصر الجديدة والنزهة ومدينة نصر.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم صرف التعويضات القانونية اللازمة بالتوافق مع المواطنين قبل بدء أعمال التطوير.

ونفذت محافظة القاهرة أعمال إعادة تخطيط وتطوير منطقة ألماظة بحى مصر الجديدة، وجارٍ الانتهاء من إزالات المرحلة الثالثة بإجمالى 72 عقارا وصرف التعويضات والمستحقات المالية للسكان.

وتنفذ محافظة القاهرة، بالتعاون مع أجهزة الدولة، إزالة العقارات المتعارضة مع تطوير شارع حسين كامل سليم، حيث سيتم تطوير الشارع، نظرا لأهميته، حيث يعد مدخلا ومحورا حيويا يربط شرق القاهرة بطريق السويس، وسيسهم تطويره في انفراجة مرورية.

رافق المحافظ فى جولته المهندسة منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء حسام لبيب رئيس حى مصر الجديدة.



محافظ القاهرة خلال الجولة