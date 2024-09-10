ارتفاع 5 درجات.. الأرصاد تصدم المواطنين بحالة الطقس خلال الساعات القادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة، ارتفاع درجات الحرارة غدًا الثلاثاء بنحو 5 درجات ليسود طقس شدبد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلا، حيث من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة علي القاهرة ما بين 37: 38 درجة وعلى جنوب الصعيد 41: 43

وجاءت درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدًا الثلاثاء كالتالي:-

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى 37 درجة، والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية 37 درجة، والمحسوسة 39.

- جنوب سيناء 37 درجة، والمحسوسة 39.

- شمال الصعيد 38 درجة، 40.

- جنوب الصعيد 41، والمحسوسة 42

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