ضربة موجعة لمعلمين المكيفات بالعريش.. سقوط 3 من تجار الصنف والحصيلة 5.8 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء، من ضبط 3 عناصر إجرامية لقيامهم في الإتجار بالمواد المخدرة.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، معلومات تفيد بقيام هؤلاء العناصر بالإتجار وترويج المخدرات، واتخذوا من دائرة قسم شرطة ثالث العريش مركزاً لنشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبطهم وبحوزتهم 60 كيلو جراماً من مخدر الهيدرو و35 كيلو جراماً من مخدر الحشيش بالإضافة إلى سلاح أبيض ومجموعة من المشغولات الذهبية.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 5.8 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وخصوصاً جرائم المخدرات.