كانوا رايحين المصيف.. وفاة زوجين و3 من أبنائهما في حادث على طريق الضبعة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

لقي زوجين و3 من أبنائهما مصرعهم، بينما أصيبت الابنة الرابعة بإصابات بالغة إثر حادث تصادم سيارة نقل بسيارة ملاكي على طريق محور الضبعة.

البداية كانت بتلقي الخدمات الأمنية على طريق محور الضبعة، بلاغا من أحد المواطنين يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق المشار إليه في الاتجاه إلى الطريق الساحلي.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، إذ تبين وقوع حادث تصادم لأسرة كانوا فى طريقهم لقضاء إجازة المصيف في مرسى مطروح.

وتم نقل الابنة الرابعة المصابة والجثامين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى العلمين النموذجي.

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي، المصابة "نورا سامي حمودة" 15 عاما، "وجثامين المتوفيين: "سامي حمودة حمودة"، 43 عاما، وهناء عبد المحسن، 43 عاما، وهدى سامي حمودة، 19 عاما، ويوسف سامي حمودة، 12 عاما، وسليم سامي حمودة، 3سنوات".