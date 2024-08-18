شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يحيى: "المتحدة بتستضيف أبطال مصر بالعلمين ومافيش جو أحلى من كده" والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد يحيى - رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة، وجودنا فى بطولة العالم إنجاز وكل الناس مبسوطة بمدينة العلمين، واستضافة المدينة مع الشركة المتحدة أبطال مصر الأولمبيين يعد نجاح المدينة بتستضيف ناس ناجحة، ومافيش شكر أكتر من كدة فى الجو الجميل ده".

وأضاف محمد يحيى خلال استضافه مع الإعلامى كريم رمزى على قنوات المتحدة، بنقول شكرا لكل اللاعبين لكل حاجة قدمتوها".

وشهد مهرجان العلمين الجديدة، استقبال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أبطال مصر فى أولمبياد باريس 2024 برفقة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى فى مهرجان العلمين الجديدة.

وأجرى أبطال مصر فى أولمبياد باريس 2024 ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، ومجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، جولة تفقدية لمنطقة الحفلات الكبرى على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وتفقد أبطال مصر فى أولمبياد باريس 2024 ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، ومجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المنطقة الشاطئية الترفيهية على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

يأتى مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، كما نظم المهرجان العديد من الرحلات للطلبة وذوي الإعاقة، إلى جانب دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين والشباب، بالإضافة إلى دعم جهود بناء الإنسان والتنمية البشرية.

وشهد المهرجان تعاون مثمر مع كافة الوزارات والهيئات والشركة المتحدة، والتي حرصت على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ووفرت للجمهور في المنازل قناة U LIVe ليستطيع الجميع من متابعة ومشاهدة فعاليات المهرجان المختلفة والمتنوعة على التليفزيون، حيث تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 فعاليات متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.



