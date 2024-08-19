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رياح وشديد الحرارة.. الأرصاد تُحذر من طقس الـ6 أيام المقبلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة من اليوم الاثنين 19 أغسطس وحتى يوم السبت الموافق 24 أغسطس.

وقالت الهيئة، إن الطقس سيكون، حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء والبلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا.

وقالت إن طقس الـ6 أيام القادمة يتأثر برياح معتدلة تنشط أحيانًا، على كافة الأنحاء.

وأضافت "الأرصاد"، أن طقس الـ6 أيام القادمة يشهد شبورة مائية خفيفة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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