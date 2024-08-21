شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة تهمك.. إجراءات الحصول على رخصة فرش مناسبات أمام المحال والان مع تفاصيل الخبر

أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب لاستخراج رخصة فرش مناسبات موسمية للمحال المرخصة، وخطوات وإجراءات الحصول على الخدمة، على النحو التالي:

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

- تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيًا: الأوراق والمستندات المطلوبة

- أصل الرخصة.

- آخر إيصال تفتيش.

- آخر إيصال نظافة.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

ثالثًا: الخطوات والإجراءات

- ملء النموذج الخاص بالخدمة.

- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

- عمل معاينة وإبداء رأي الإدارة المختصة.

- تحرير قسيمة السداد.

- التسديد في الخزينة المختصة واستلام التصريح وتلقي الخدمة.