شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب الحبهان يعزز صحة الفم والجهاز الهضمى.. اعرف طريقة عمله وتوقيت تناوله والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ أساس الصحة الجيدة في مطبخك، حيث تلعب التوابل دورًا مهمًا، ليس فقط من خلال تحسين المذاق العام للطعام ولكن أيضًا من خلال توفير العديد من الفوائد الصحية، وفي الواقع، أصبحت المشروبات التي تحتوي على التوابل شائعة لأنها تعزز الصحة العامة، ولعل إحدى هذه الوصفات التي تحتوي على التوابل هو الحبهان، الذى يوفر العديد من الفوائد الصحية، وهو ما يوضحه تقرير موقع "Food-ndtv".

طريقة إعداد مشروب الحبهان:

اسحقى قرون من الحبهان وأضيفيها إلى الماء المغلي، واتركيه يغلي على نار هادئة لمدة 5-10 دقائق، بمجرد أن يتغير لون الماء، أطفئي النار واتركيه يبرد، ثم صفيه وأضيفي ملعقة كبيرة من العسل ثم تناوله خاصة في الصباح لتحقيق أقصى فائدة.

فيما يلى.. 5 فوائد صحية لشرب ماء الحبهان: تحسين صحة الجهاز الهضمى

يُعرف الحبهان بقدرته على تخفيف العديد من مشاكل الجهاز الهضمي، ووفقًا لدراسة بحثية أجريت عام 2004 ونشرت في المجلة الهندية للأبحاث الطبية، فإن الحبهان غنى بالمركبات الفينولية والزيوت المتطايرة والثابتة أيضًا والتي تم استخدامها طبيًا كمساعد فى الهضم، ويمكن أن تساعد هذه الزيوت في تخفيف أعراض الانتفاخ مع تحسين صحة الجهاز الهضمي وتوفير الدعم الطبيعي للأمعاء، خاصة عند تناوله بشكل منتظم.

خصائص مضادة للميكروبات

يحتوي الحبهان على تأثيرات مضادة للميكروبات يمكن أن تساعدك في مكافحة العدوى، وقد وجدت دراسة أجريت عام 2008 ونشرت في مجلة Molecules أن الزيت العطري للحبهان يمكن أن يقتل أنواعًا مختلفة من الفطريات والبكتيريا وبشكل فعال، ويمكن أن يساعد هذا في مكافحة مسببات الأمراض الشائعة، وربما يمنع العدوى، لذا، فإن شرب الماء المنقوع بالحبهان يوميًا يمكن أن يساعد في تقوية جهاز المناعة لديك وتعزيز قدرة جسمك على محاربة الميكروبات.

النشاط المضاد للأكسدة

وفقًا لدراسة بحثية أجريت عام 2023 ونشرت في مجلة Molecules، فإن الحبهان غني بالمركبات النشطة بيولوجيًا مثل التربين والمركبات الفينولية التي تظهر خصائص مضادة للأكسدة قوية، ويمكن أن تساعد هذه المركبات في تحييد الجذور الحرة الضارة في الجسم والتي يمكن أن تسبب الإجهاد التأكسدي، فإذا كنت تشرب الماء المنقوع بالحبهان يوميًا فيمكن أن يساهم ذلك تعزيز استهلاكك من مضادات الأكسدة بشكل عام، وحماية خلاياك والحفاظ على صحتك بشكل عام.

يعزز صحة القلب

يمكن أن يساعد شرب ماء الحبهان في دعم صحة القلب، ويمكن أن يساعد في تنظيم ضغط الدم وتحسين مستويات الدهون، وقد ارتبطت العديد من الأبحاث التي أجريت على الحيوانات بالحبهان بأنه يعزز الصحة، وقد وجدت دراسة بحثية أجريت عام 2015 ونشرت في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية أن خصائص مضادات الأكسدة في هذه التوابل تحمي الفئران من النوبات القلبية، فيما وجدت دراسة أخرى نشرت عام 2016 في مجلة علوم الأغذية والزراعة أن مستويات الكوليسترول في الفئران انخفضت بشكل كبير بعد تناول ماء الحبهان، لذلك قد يساعد الاستهلاك المنتظم لهذا المشروب في دعم مستويات ضغط الدم الصحية وتحسين توازن الكوليسترول.

الحفاظ على صحة الفم

يعتقد العديد من الأشخاص أن النعناع والقرفة فقط يمكن أن يساعدا في تحسين رائحة أنفاسهم، ولكن الحبهان يستخدم لهذا الغرض منذ قرون، ليس فقط بسبب النكهة الحلوة الخفيفة له، ولكن هذه التوابل قد تساعد في مكافحة البكتيريا في الفم، والتي عادة ما تسبب رائحة الفم الكريهة وتسوس الأسنان وأمراض اللثة، ونظرًا لأنه مليء بخصائص مضادة للأكسدة وللالتهابات، فإن الاستهلاك المنتظم لماء الحبهان، خاصة على معدة فارغة في الصباح، قد يساعد في منع تطور تسوس الأسنان وتعزيز صحة الفم الجيدة.