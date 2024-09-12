شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب التمريض: تدريس التمريض لأبناء القبائل والوديان بجنوب سيناء لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض بمصر وعضو مجلس الشيوخ والمشرف العام على تمريض هيئة الرعاية الصحية إلى محافظة جنوب سيناء لمتابعة تنظيم إجراءات قبول طلبة التمريض بمعهد رعاية التمريض بـ مدينة الطور والذي تم ضمه حديثًا هذا العام الدراسي، كما قامت بإجراء كشف الهيئة والمقابلات الشخصيه لطلبة التمريض بمحافظه جنوب سيناء.

وحرصت نقيب التمريض على التأكد من تطبيق آلية قبول واختيار الطلبة وفقًا لمعايير معاهد رعاية هيئة الرعاية الصحية، مشيرة إلى أنه لأول مرة يتم تخصيص فصل دراسي لقبول الطلاب من أبناء القبائل والوديان والأماكن النائية التي تحتاج إلى تواجد فرق تمريضية، وهو حدث غير مسبوق في مصر.

وأوضحت أن إنشاء هذا الفصل الدراسي جاء بناءً على توصيات شيوخ القبائل والوديان العام الماضي، بهدف توفير الخدمات الصحية والتمريضية في المناطق المحرومة والنائية التي تعاني من نقص في الأطباء والتمريض، وتم تطبيقه العام الجارى بعد العرض وموافقة مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور احمد السبكي الداعم الرئيسي لمنظومة التعليم الفني والتمريض بالهيئة وصاحب فكرة توحيد الهوية البصرية وخلق نظام جديد للتعليم الفني للتمريض بهيئه الرعايه الصحيه بمصر.

كما أعلنت عن اعتماد أحدث لائحة دراسية تعليمية لـ المعاهد الفنية خاصة بهيئة الرعاية الصحية، من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والدكتور احمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية.

وفي ختام الزيارة أعربت نقيب التمريض عن تقديرها للدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على دعمه المستمر لمنظومة التمريض في مصر، كما توجهت بالشكر إلى الدكتور أيمن رخا، رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء، على دعمه المتواصل واستجابته لاحتياجات التمريض في المحافظة.

كما قدمت الشكر للدكتورة نانسي علاء الدين وشيرين محمد، المسئولتين عن التعليم والتمريض في الهيئة، على جهودهما في التطوير ورؤيتهما الإيجابية، وأثنت نقيب التمريض أيضًا على، رقية على محمد العربى مسئول التعليم الفنى بفرع الهيئة بجنوب سيناء.

وأشادت بفريق العمل في هيئة الرعاية الصحية وفريق معهد الطور بجنوب سيناء، معبرة عن تقديرها العميق لجهودهم الكبيرة والمستمرة في دعم وتحسين الخدمات التمريضية، مما يساهم بشكل ملحوظ في رفع مستوى الرعاية الصحية في المنطقة.