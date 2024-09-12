شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض وطرق علاج جلطات الرقبة بعد وفاة الكابتن إيهاب جلال متأثرا بها والان مع تفاصيل الخبر

توفى أمس الكابتن إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى الاسماعيلي، حيث عانى قبل أيام من وفاته من جلطة فى المخ، وخضع لعملية دقيقة لإذابة ٣ جلطات فى الرقبة بعد ما تعرض للإغماء فى منزله وتم نقله للمستشفى، فى السطور التالية نتعرف على المزيد عن جلطات الرقبة وأعراض الإصابة بها وطرق العلاج.

كيف تحدث جلطة الرقبة بعد وفاة إيهاب جلال؟

عندما تؤثر جلطة دموية على تدفق الدم في الوريد الوداجي الداخلي وهى عبارة عن أوردة كبيرة، واحدة على كل جانب من رقبتك، والتي تصرف الدم الخالي من الأكسجين من دماغك فإنه يمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة لكن التشخيص المبكر والعلاج مهمان لتحسين فرص التعافى، بحسب موقع "healthline."

أسباب جلطات الرقبة

تنتج جلطة الرقبة عن جلطة دموية في أحد الأوردة الوداجية الداخلية بشكل عام، يمكن لعدة عوامل أن تساهم في تكوين جلطة الدم، بما في ذلك:

زيادة تخثر الدم، والتي تسمى حالة فرط التخثر أو تجلط الدم وعدم سيولته.

تغيرات في تدفق الدم، مثل تباطؤ تدفق الدم عبر الأوعية الدموية

إصابة أو صدمة في أحد الأوعية الدموية

هناك عدة عوامل يمكن أن تعرضك لخطر متزايد للإصابة بجلطة الرقبة تشمل هذه العوامل:

وضع قسطرة وريدية

الجراحات أو الإصابات التي تؤثر على الرقبة أو الرأس

العدوى التي تؤثر على الرقبة أو الحلق

السرطان

الحالات التي تزيد من خطر الإصابة بجلطة دموية، مثل:

الحمل

استخدام وسائل منع الحمل عن طريق الفم أو العلاج بالهرمونات البديلة

الإصابة باضطراب تخثر وراثي

عدم الحركة لفترة طويلة من الزمن

من المهم الإشارة إلى أن وجود عوامل الخطر لا يعني أنك ستصاب بجلطة الرقبة بل يعني فقط أنك معرض لخطر متزايد للإصابة بهذه الحالة مقارنة بالأفراد الذين لا يعانون من عوامل الخطر.

أعراض جلطات الرقبة قد لا يعاني بعض الأشخاص المصابين بجلطة الرقبة من أي أعراض. عندما تظهر الأعراض، فقد تشمل:

ألم الرقبة

تورم الرقبة أو الوجه أو الأطراف العلوية

صداع

حمى

دوار

صعوبة في البلع

ارتباك

إذا ظهرت عليك أي من الأعراض المذكورة أعلاه، فمن المهم طلب العناية الطبية العاجلة.

علاج جلطات الرقبة

يتم تصميم العلاج وفقًا لحالتك الفردية وخطر حدوث المضاعفات.

غالبًا ما يتم علاج جلطة الرقبة باستخدام العلاج المضاد للتجلط وأدوية السيولة، مما يعني أن الطبيب يصف أدوية تقلل من قدرة دمك على التجلط.

عادةً، يتضمن العلاج المضاد للتخثر حقن سيولة، ودواء مضاد للتخثر عن طريق الفم لفترة من الوقت أثناء تعافيك. يساعد هذا في تقليل احتمالية حدوث المزيد من جلطات الدم.

يمكن استخدام مثبطات التجلط في بعض الحالات، خاصةً عندما تكون الأعراض شديدة أو تهدد الحياة، أو عندما لا يكون العلاج فعالاً. هذه هي الأدوية التي يتم إدخالها مباشرة إلى مجرى الدم لتفتيت الجلطة.