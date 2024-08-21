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حدد الدكتور أحمد دياب الباحث بالمعمل المركزى لـ بحوث الثروة السمكية بمركز البحوث الزراعية ‎10 حلول مقترحة لمواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها على الأسماك، حيث تتمثل أهم التأثيرات المناخية على الثروة السمكية فى ارتفاع نسبة ثانى أكسيد الكربون مما يؤدي إلى زيادة ذوبانه فى مياه البحار والمحيطات وزيادة حموضة المياه مما تؤثر سلبًا على نمو وتكاثر وحياة الأسماك، وكذلك ينجم عن تغير المناخ تعديل فى توزيع أرصدة الأنواع السمكية من أسماك المياه العذبة والمالحة، مع توجه الأنواع السمكية فى المياه التى ترتفع فيها درجات الحرارة نحو القطبين.



وفى التقرير التالى نتعرف على الحلول المقترحة:

1- الاتجاه لأقلمة أسماك المياه المالحة على الملوحة المنخفضة أو المتوسطة.

2- الاتجاه لتفريخ الأسماك البحرية وزيادة المفرخات البحرية.

3- إيجاد بدائل مسحوق السمك فى العليقة كمصدر للبروتين.

4- تقليل صرف الملوثات بأنواعها المختلفة فى البحيرات.

5- إجراء البحوث التطبيقية المتعلقة بمعرفة معدل الزيادة فى ملوحة الماء الأراضى للدلتا وملوحة مياه الصرف.

6- ايجاد البدائل لأسماك المياه العذبة من خلال استنباط أصناف جديدة مقاومة للأمراض وتتحمل البرودة.

7- عمل مجموعات عمل للمحافظات التى ستنشر بها نشاط الاستزراع السمكى وزيادة التعاون مع منتجى الاسماك بها لتنظيم اللقاءات الدورية مع المزارعين.

‎8- تنظيم برامج ارشادية مستمرة لشرح ما يمكن مواجهته من مشاكل أثناء موسم الاستزراع حيث يمكن تفعيل دور شبكة اتصال البحوث والارشاد وحرف الصيد المختلفة وتأثيرها السلبى على البيئة المائية وكمية الصيد.

‎9- المتابعة المستمر و والدقيقة للحالة الصحية الاسماك خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة او نقص امدادات المياه والاهتمام باضافة روافع المناعة الى الاعلاف خلال هذه الفترة لتحسين اداء الجهاز المناعى للأسماك.

‎10- ضرورة تطبيق الامان الحيوى الاسماك قدر الامكان داخل المزارع السمكية خاصة خاصة المزارع متوسطة وكبيرة الحجم.