شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق المرحلة الثانية 2024.. استمرار إتاحة تسجيل الرغبات بموقع التنسيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل طلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الثانية، للقبول بالجامعات، اليوم الأربعاء، تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الرغبات، وذلك لليوم الثانى على التوالى، اذ انطلقت أعمال المرحلة الثانية للتنسيق أمس الثلاثاء، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم السبت الموافق 8/24 //2024.

وانطلقت أمس الثلاثاء، المرحلة الثانية لـ تنسيق القبول بالجامعات، بحد أدنى 265 درجة بنسبة 64.63% لشعبة العلمى، و230 للشعبة الأدبية بنسبة 56.9% وسيتم إتاحة التقدم لـ286 ألفا و88 طالبا لشعبة علمى علوم ورياضة والشعبة الأدبية 66 ألفا و969 طالب وطالبة بإجمالى 353057.

ويتاح للطلاب تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى، وذلك من خلال معامل تنسيق الجامعات الحكومية والتى تستقبل الطلاب من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، أو من خلال الحاسب الآلى الشخصى والذى يكون متاح على مدار الـ 24 ساعة على الموقع الإلكترونى للتنسيق https://tansik.digital.gov.eg