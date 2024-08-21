خبير اقتصادي: البورصة المصرية تعيش مرحلة من الانتعاش مع زيادة مشتريات الأجانب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الخبير الاقتصادي سمير رؤوف أن البورصة المصرية تعيش مرحلة من الانتعاش وتستمر في تحقيق مكاسب مع وجود قوى شرائية واضحة من المستثمرين العرب والأجانب، إضافة إلى ظهور بوادر لحل الأزمة في قطاع غزة.

توقع رؤوف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أرقام وأسواق" على قناة أزهري أن يشهد الربع المالي الثالث نمواً ملحوظاً ونشاطاً كبيراً في تعاملات سوق الأوراق المالية.

وأفاد الخبير الاقتصادي بأن الاستثمارات الأجنبية تتدفق إلى السوق المصرية لبناء مراكز طويلة الأجل، وهو ما ينعكس إيجاباً على أداء القطاعات المختلفة في البورصة ويزيد من قوة دفع صعود الأسهم.

وأشار الخبير الاقتصادي سمير رؤوف، إلى أن قطاع الطاقة الذي يلقى طلباً قوياً من دول أوروبية، وقطاع الأغذية والمشروبات، فضلاً عن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية سوف تشهد أداء جيد.

ويرى رؤوف أن المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" يتجه نحو مستويات المقاومة الهامة عند 34 ألف نقطة وربما يصل إلى 36 ألف نقطة بشرط حدوث استقرار سياسي واقتصادي على المستوى المحلي والإقليمي.