"أهل مصر".. يوم ترفيهي لـ 200 طفل من المحافظات الحدودية ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

شهد اليوم الأربعاء، تنظيم يوم ترفيهي، ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي الثاني الثلاثين، لأطفال المحافظات الحدودية، بمشروع "أهل مصر"، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، تحت شعار يهمنا الإنسان"، حتى 24 أغسطس الحالي.

وتضمن اليوم الترفيهي، تنظيم رحلة بحرية، حرص خلالها الأطفال على نزول البحر والاستمتاع بمياهه بعد أكثر من خمسة أيام من استمرار الورش الفنية والحرفية بالملتقى.

وقالت لاميس الشرنوبي، رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي والمشرف التنفيذي للأسبوع الثقافي، في تصريحات خاصة لمصراوي: إننا نحرص في كل أسبوع ثقافي على تنظيم يوم ترفيهي للأطفال، لتحقيق الدمج بين الأطفال عبر مستويات عدة، منها الورش الفنية والحرفية، التي تجمعهم ليكتسبوا مهارات وهوايات جديدة، وكذلك الجانب الترفيهي الذي يولد حالة من البهجة لدى الأطفال مما يدفعهم بكل إيجابي على مزيد من التعرف على أقرانهم في محافظات نائية وبعيدة عنهم.

وأضافت لاميس: على مدار أكثر من أسبوع، فإننا نزرع بشكل مباشر عن طريق المحاضرات والندوات، أو غير مباشر عن طريق الاشتراك والتعاون في الورش والأيام الترفيهية، أهمية المشاركة الإيجابية والبناءة بين أطفال المحافظات المختلفة.

وأكملت: حرص الأطفال اليوم على الاستمتاع بالبحر مع زملائهم، وكان يوما ممتعا للجميع.

وقد شهدت الفعاليات التى أقيمت بحضور لاميس الشرنوبي، رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي والمشرف التنفيذي للأسبوع الثقافي، استمرار كل من ورشة "الخيامية" للمدرب عماد عاشور، "تحريك العرائس" تدريب جمال الشرنوبي، "كتابة السيناريو" للسيناريست وليد كمال، "الكتابة والإلقاء الشعري" الشاعر محمود الحلواني، "فن الأراجوز" للفنان ناصر عبد التواب، "الشنط بالشبك" للمدربة نجلاء شحاتة، "المشغولات الجلدية" تدريب د. إيمان أحمد، "الأركت " للمدرب حسني إبراهيم، "الموسيقى والغناء" للفنان ماهر كمال، الأداء المسرحي للمخرج إبراهيم فهمي، "الرسم بالموسيقى" للفنان وائل عوض، وورشة "التصوير والفوتوشوب"، وورشة "إعادة التدوير"، ورشة "الخرز".

الأسبوع الثقافي تنظمه هيئة قصور الثقافة، ويقام ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. جيهان المالكي.

ويستضيف الأسبوع الثقافي 200 طفل من أطفال المحافظات الحدودية الستة شمال وجنوب سيناء، أسوان، البحر الأحمر" حلايب والشلاتين وأبو رماد"، الوادي الجديد ومطروح، بالإضافة إلى عدد من الأطفال من محافظة القاهرة حي الأسمرات"، ويضم 14 ورشة فنية وحرفية، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لأشهر الأماكن السياحية والأثرية بالمدينة الباسلة منها: المتحف الحربي، متحف النصر، حديقة المسلة، مسجد التوفيقي، بجانب زيارة مدينة بورفؤاد، وجبل الملح وجولة ترفيهية بشاطيء القوات المسلحة.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدم لأبناء المحافظات الحدودية ويقام ضمن البرنامج الرئاسي الذي يهدف للحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء، والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه.