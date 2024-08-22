شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، باستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة بالضفة الغربية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الجيش بدأ نقل قوات من غزة إلى الشمال ويولي أهمية أكبر لجبهة لبنان، فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الجيش يستعد للرد بقوة على إطلاق حزب الله عشرات الصواريخ على كتسرين في الجولان.

وأفاد مراسلة القاهرة الإخبارية، بوقوع اشتباكات مسلحة في محيط مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة، مشيره إلى إصابة شخصين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم بلاطة بالضفة الغربية، وأن قوات الاحتلال تقتحم محيط مخيم بلاطة بالضفة الغربية.

وكان حزب الله اللبناني، قصف بالصواريخ ثكنة راموت ‏نفتالي وحققنا إصابة مباشرة، بينما قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن حزب الله أطلق أكثر من 50 صاروخا باتجاه الجولان.