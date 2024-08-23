بعد واقعة الفنان محمد فؤاد.. بيان جديد من جامعة عين شمس بشأن الاعتداء على الأطقم الطبية بالمستشفى التخصصي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر صبري:

أوضحت إدارة جامعة عين شمس، في تعقيبها على الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الاعتداء على الأطقم الطبية بمستشفى عين شمس التخصصي، التزامها الكامل بحماية الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات الجامعية.

وأكدت الجامعة في بيان صحفي فجر اليوم الجمعة، التزامها بالمسار القانوني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقها من خلال تحرير محضري رقم 3747 و 3793 لسنة 2024 إداري الوايلي بشأن وقائع الاعتداء، وجاري العرض على النيابة العامة.

وأضاف بيان الجامعة أنها تلتزم بعدم الرد على ما يُثار حاليًا لحين الانتهاء من التحقيقات، وتؤكد الجامعة ثقتها الكاملة في الأجهزة المنوط بها التحقيق وفي قضاء مصر العادل.

وأكدت إدارة الجامعة أن خدمات مستشفياتها الجامعية الطبية والعلاجية بكافة الأقسام تعمل على مدار الساعة لكافة المواطنين المصريين بأعلى قدر من الجودة والكفاءة.