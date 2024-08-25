شكرا لقرائتكم خبر عن حسن نصر الله: العدو الإسرائيلى هو من أوصل المنطقة لهذه المرحلة والان مع تفاصيل الخبر

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إن العدو الإسرائيلى هو من أوصل المنطقة لهذه المرحلة، بهجومه على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، واغتيال فؤاد شكر وعددا من الأطفال.

وأضاف خلال كلمة لها اليوم الأحد، أن العملية التى حصلت اليوم سنطلق عليها "يوم الأربعين"

ونشر حزب الله اللبناني مقطع فيديو لمواقع قال إنه استهدفها داخل إسرائيل صباح الأحد بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة.

وأشار الحزب إلى أنه استهداف 11 موقعاً إسرائيلياً عسكرياً شماي إسرائيل، وهي: قواعد ميرون، وزعتون، والسهل، ونفح، ويردن، وعين زي تيم، وثكنات كيلع، ويو أف، وراموت نفتالي، ومربضي نافي زيف، والزاعورة.

وقال حزب الله إنه أطلق 320 صاروخاً فجر الأحد، تجاه مواقع عسكرية إسرائيلية ضمن المرحلة الأولى من الرد على اغتيال القيادي فؤاد شكر.