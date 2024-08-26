شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التحقيق مع الفنان محمد فؤاد فى اتهامه بالتعدي على طبيب مستشفى عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، التحقيق مع الفنان محمد فؤاد فى اتهامه بالمشاجرة مع طبيب بمستشفى عين شمس التخصصى.

واصطحب الفنان محمد فؤاد عددا من شهود العيان الذين رافقوه خلال تواجده فى مستشفى عين شمس التخصصى للشهادة معه فى البلاغ المقدم ضده من الطبيب مصطفى أيمن، بمستشفى عين شمس التخصصى.

كانت النيابة العامة، استمتعت لأقوال شقيق المطرب محمد فؤاد ومدير أعماله، فى واقعة اتهامه بالتعدى على طبيب بمستشفى عين شمس التخصصى التابع لمحافظة القاهرة.



وأمرت النيابة الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الوايلى، بسرعة التحريات حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان بالمستشفى لسؤالهم حول تعدى المطرب محمد فؤاد على الطبيب، بعد نشوب مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بالايد، وطالبت بسرعة تفريغ كاميرات المراقبة داخل المستشفى محل الواقعة والتحفظ على نسخة منها للوقوف على ملابسات الواقعة، وبيان عما إذا كان الفنان قد اعتدى على الطبيب من عدمه.

وكشفت التحريات الأولية، أن سبب المشاجرة هو تأخر الطبيب عن إجراء الكشف الطبى على شقيق المطرب محمد فؤاد، الذى كان يعانى آلامًا فى الصدر، مما أثار غضب فؤاد والمرافقين له، وتطور الامر إلى مشادة كلامية مع الطبيب المسؤول، وتعدى عليه بالسب والضرب دون وقوع إصابات.

كان قسم شرطة الوايلى، تلقى بلاغا حمل رقم 3747 لسنة 2024 إدارة الوايلى، من طبيب عقب تعدى المطرب محمد فؤاد عليه داخل مستشفى عين شمس التخصصى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين من خلال المعاينة أن شقيق المطرب أثناء تواجده فى المستشفى للعلاج، وقعت مشادة مع الطبيب المعالج، وتعدى الفنان عليه بسبب تأخير الكشف على شقيقه، وتم تحرير محضرًا بالواقعة.

ويتم تكثيف التحريات حول الواقعة وفحص كاميرات المراقبة بالمستشفى لجمع المعلومات والبيانات اللازمة حول الحادث.