الارصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان "يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب كثيف على المرتفعات، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ فوق الجبال وبشكل محدود في المناطق الساحلية، بينما تبقى دون تعديل يذكر في المناطق الداخلية ، تنشط الرياح شمالا ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة اعتبارا من بعد الظهر في المناطق الجنوبية".

واشارت الى ان "طقسا صيفيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة قريبة من معدلاتها الموسمية، وبعض التقلبات المحلية اعتبارا من بعد ظهر غد السبت و حتى الثلاثاء المقبل".

وذكرت أن "الطقس المتوقع في لبنان اليوم، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض تدريجي وملموس بدرجات الحرارة، ترتفع نسبة الرطوبة ويبقى الاحساس بالشعور بالحر خلال النهار، تنشط الرياح أحيانا اعتبارا من بعد الظهر جنوبا".

ولفتت الى أن "طقس السبت غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب كثيف على المرتفعات، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ فوق الجبال وبشكل محدود في المناطق الساحلية، بينما تبقى دون تعديل يذكر في المناطق الداخلية ، تنشط الرياح شمالا ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة اعتبارا من بعد الظهر في المناطق الجنوبية".

واوضحت أن "طقس الأحد غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب كثيف أحيانا على المرتفعات تسوء معه الرؤية ، تنشط الرياح أحيانا وتصل سرعتها لحدود ال 50 كلم/س بخاصة شمال البلاد، ويتوقع هطول امطار متفرقة ومتقطعة جنوبا".

واضافت ان "طقس الإثنين غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة في الداخل بحيث تصبح دون معدلاتها بحدود ال 3درجات واحتمال امطار خفيفة صباحا جنوب البلاد".