الموسوي: ما ذُكر عن قتلى العدو بقاعدة غليلوت خلال الرد على اغتيال شكر دليل على علو كعب المقاومة

أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النّائب ​ابراهيم الموسوي​، في تصريح، إلى أنّ "ما ذكرته قناة "الميادين" عن قتلى العدو وخسائره الجسيمة في قاعدة غليلوت، خلال ردّ المقاومة على اغتيال القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر، دليل على علو كعب المقاومة ورسوخ معادلاتها واقتدارها. وللمشككين، انتظروا المزيد من الخبر اليقين".

وكانت قد كشفت مصادر أمنيّة أوروبيّة لـ"الميادين"، أنّ "الضّربة الّتي وجّهها "حزب الله" إلى مقرّات الوحدة 8200 في قاعدة "غليلوت" وقاعدة "عين شيمر"، فجر 25 آب الماضي، حقّقت نجاحًا كبيرًا، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف ضبّاط وعناصر الاستخبارات العسكريّة الإسرائيليّة، إذ أدّى إلى سقوط 22 قتيلًا و74 جريحًا".