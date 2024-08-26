متضرر من ذوي الهمم يشكو من تأخر استلام سيارته رغم قرارات الإعفاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أعرب فرج جمعة، أحد لاعبي كرة السلة من ذوي الهمم، عن استيائه من تأخر استلام سيارته التي استفاد من الإعفاء الجمركي عليها، مؤكداً أن هذا التأخير يتعارض مع اهتمام الدولة برعاية ذوي الهمم وتلبية احتياجاتهم.

وقال جمعة، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، أن سيارات ذوي الهمم، رغم كونها مستعملة، إلا أنها في حالة جيدة وتلبي احتياجاتهم بشكل كبير.

وأضاف أن تأخر الإفراج عن هذه السيارات يسبب معاناة كبيرة له ولأمثاله، خاصة وأنهم يواجهون صعوبات كبيرة في استخدام وسائل النقل العامة.

وطالب لاعب كرة السلة من ذوي الهمم، بتدخل عاجل من رئيس الوزراء لحل هذه الأزمة، مؤكداً أن هناك العديد من ذوي الهمم الذين يعانون من نفس المشكلة.

وأشار إلى أن وجود بعض المخالفين لشروط استيراد سيارات ذوي الهمم لا يجب أن يؤثر على حقوق من يستحقون هذه السيارات.

وأكد جمعة أن ابتعاد غير المستحقين عن شراء سيارات ذوي الهمم سيساهم في تقليل أسعارها، مما يتيح الفرصة لعدد أكبر من ذوي الهمم للحصول عليها.