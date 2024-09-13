عمرو سلامة يوجه رسالة لـ يسري نصرالله بعد مشاركته في "كاستنج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجه المخرج عمرو سلامة، رسالة للمخرج يسري نصرالله بعد مشاركته في تجربة "كاستنج" لاختيار مواهب جديدة شابة واعدة في مجال التمثيل للمشاركة كأبطال لمسلسل مقبل.

ونشر عمرو، صورا مع نصرالله، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "بشكر أستاذي يسري نصر الله على تشريفه لينا في تجربة كاستنج".

وكان سلامة، كتب في تدوينة سابقة عن البرنامج، عبر حسابه على إنستجرام: "(كاستنج) مشروع الشركة المتحدة لاكتشاف المواهب المصرية وتطويرها وتدريبها واختيار انسب المواهب لبطولة مسلسل يسرد قصص حقيقية".

وتابع: "بعد الإعلان عن البرنامج قدم الآلاف من المواهب تم التدقيق واختيارهم بعناية بأكثر الطرق نزاهة وعدالة وتكافؤ فرص لاختيار الأنسب لأدوار المسلسل".

وأضاف: "شيء مؤلم أن ترى مواهب مميزة ورائعة ولكنها ليست الأنسب لنوعية الأدوار في المسلسل، بعتذر من قلبي لكل موهبة حقيقية ما عرفناش نضمها، في ناس كثير فعلا شوفناها ومتوقع لهم مستقبل كبير، ونأمل أن البرنامج يكون له مواسم أخرى والسنة الجاية الناس تقدم ثاني ونكمل اكتشاف مواهب ثانية لإن مصر ولادة وغنية بمواهبها".

يذكر أن، الصفحة الرسمية لبرنامج "كاستنج" عبر "فيسبوك"، كتبت تدوينة جاء فيها: "برنامج كاستنج على Dmc، الخميس والجمعة الساعة 11 مساءً، حيث تتألق المواهب وتتجاوز الحدود، مع ضيفنا المخرج يسري نصرالله، الذي سيشاركنا أسرار صناعة السينما والتليفزيون، استعدوا لرؤية المواهب الجديدة والمفاجآت الساحرة. هل ستكون هناك موهبة تلهمنا أو قصة تأخذنا في رحلة ملهمة؟ انتظروا واكتشفوا!".

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