شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: لا توجد حالات مصابة بمرض الكوليرا فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى في المنافذ لرصد أي حالات مصابة بالكوليرا، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم رصد أى حالات في مصر، كما أن الكوليرا من الأمراض غير المتوطنة في بلادنا.

ووتابع : يمكن علاج معظم المصابين بالكوليرا إذا تم الإسراع في إعطائهم محاليل عن طريق الفم وقد يحتاج المرضى البالغون إلى ما يصل إلى لترات من المحلول من أجل علاج الجفاف المعتدل فى اليوم الأول، وأما المرضى الذين يعانون من جفاف وخيم فهم معرضون لخطر الإصابة بالصدمة ويلزم الإسراع في حقنهم بالسوائل عن طريق الوريد مع المضادات الحيوية.

وأضاف أن وجود مصر مع دول جوار تظهر فيها هذه الأمراض يستدعى رفع درجة التأهب الرصد أي حالات، حيث شدد قطاع الطب الوقائى بالوزارة من الإجراءات الوقائية للتعامل مع أي حالات وافدة من السودان وذلك بمناظرة كافة الوافدين في المنافذ البرية.