شكرا لقرائتكم خبر عن 13 توصية هامة من وزارة الزراعة لمزارعى البنجر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء نصارالإثنين، 26 أغسطس 2024 06:00 ص
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول بنجر السكر مراعاتها، خلال شهر أغسطس..
وتمثلت التوصيات في الآتي..
في الأراضي القديمة العروة المبكرة "زراعات أغسطس":
1- التخلص من بقايا المحصول السابق والحشائش استعداداً للزراعة.
2- تجهيز الأرض بالحرث مرتين متعامدتين و التنعيم والتسوية مع ترك فترة 3-4 أيام بين كل حرثة واخرى لتشميس الارض والقضاء على الآفات والحشرات .
3-إضافة السوبر فوسفات بمعدل 200كجم للفدان قبل التخطيط.
4- التخطيط بمعدل 14 خطأ/ قصبتين.
5- في حالة إذا كانت الأرض موبوءة بالحشائش يتم التخلص منها أو يتم الرش بأحد مبيدات الحشائش الموصى بها.
6- تقام القني والبتون بالتبادل لإحكام الري ولا يزيد طول الخط عن 10م .
7- تتم الزراعة في جور بين كل منها 20 سم وعلى عمق 1-2 سم و يوضع بالجورة 2-3 بذرة وتكون الزراعة فى الثلث العلوى من الخط.
8- يحتاج الفدان إلى 3- 4 كجم من التقاوي وتتم الزراعة على الريشة البحرية أو الغربية لتفادى تعرض البادرات للفحة الشمس الشديدة.
9- تكون ريه الزراعة غزيرة وعلى البارد ونتأكد من وصول المياه لرأس الخط لضمان تمام الإنبات ويعقبها رية المحاياة بعد أسبوع على الحامي وتصرف بسرعة.
10 – يتم الترقيع بعد 20 يوماً ببذور سبق نقعها في الماء من المساء أو بشتلات أصص ورقية سبق زراعتها وقت زراعة الحقل.
11- متابعة الإصابات الحشرية والمرضية في هذه الفترة وخاصتا دودة ورق القطن.
12- وضع الطعم السام للحفار والدودة القارضة ثاني يوم للزراعة في الأراضي المتوقع ظهور الحفار بها وخصوصا الأرض المضاف إليها سماد بلدي.
13- يجرى الري بانتظام مع نقاوة الحشائش الكبيرة يدوياً على مدار الشهر.
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