"القومي للمسرح" يحيي ذكرى وفاة عدلي كاسب

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ياسر رشاد - القاهرة - أحيا المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، اليوم، الجمعة، ذكرى وفاة الفنان عدلي كاسب.
ويأتي إحياء ذكراه بهدف إبراز القدوة الفنية للأجيال الحالية والقادمة، وذلك تخليدًا لذكرى وفاة الفنان عدلي كاسب، ويعد هو أحد العلامات البارزة في تشكيل ملامح الفن المصري، بما قدمه من أعمال أثرت في وجدان الشعب المصري.
أهم المحطات في حياة عدلي كاسب
- ارتبط بالفن منذ طفولته والتحق بفريق التمثيل المدرسي.
- كان يتابع عروض العديد من الفرق المسرحية.
- تخرج أولًا في مدرسة الفنون والصنايع (الفنون التطبيقية الآن).
- عمل مدرسًا في كلية الهندسة بإدارة الورش لمدة 12 عامًا.
- وكان كذلك مشرفًا على النشاط الرياضي بالكلية من سباحة وكشافة وجوالة، حيث كان رياضياً متميزاً وأحد أبطال رفع الأثقال وظل دائمًا ممارسًا مستمرًا لعدد من الرياضات، مثل : "كمال الأجسام والسباحة.
- بعدها أصبح وكيل وزارة في وزارة التربية والتعليم ومسؤولاً عن المسرح المدرسي، ورائدًا من رواد التربية المسرحية.
- وعندما افتتح (معهد الفنون المسرحية) حصل على بكالوريوس الفنون المسرحية.
- ترك العمل بالهندسة وعمل مدرسًا للتمثيل بوزرة التربية والتعليم.
- عقب تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية.
- انضم إلى فرقة المسرح الحديث عام 1950، ومنها : "إلى فرقة إسماعيل يس عام 1954م ثم فرقة الريحاني 1957م والتي ظل بها 10 سنوات.
- ومن أبرز الأعمال المسرحية التي شارك بها: "إلا خمسة، حسن ومرقص وكوهين وغيرهما.
- اتجه إلى السينما التي قدم فيها نحو مائتي فيلم.
- توالت أدواره السينمائية، بعدها عبر ثلاثين عامًا تقريبًا قدم فيها مجموعة متنوعة للغاية من الأدوار فأدي دور الباشا والجزار والأب القاسي والزوج اللطيف والرجل المصري العادي والعربجي والخديو وغيرهم.
- ومع بداية التليفزيون المصري عام 1960، قدم الفنان الراحل مجموعة من الأعمال التلفزيونية، ومنها : "الدوامة، المجهول، العشرة الطيبة وغيرهم.
- وكان مسلسل "أحلام الفتى الطائر" للفنان عادل امام هو آخر أعماله التلفزيونية.
- كما حاز من الرئيس الأسبق السادات على جائزة الدولة التقديرية.