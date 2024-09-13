"القومي للمسرح" يحيي ذكرى ميلاد رياض القصبجي

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ياسر رشاد - القاهرة - أحيا المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، اليوم، الجمعة، ذكرى ميلاد الفنان رياض القصبجي.
ويأتي إحياء ذكراه بهدف إبراز القدوة الفنية للأجيال الحالية والقادمة، وذلك تخليدًا لذكرى ميلاد الفنان رياض القصبجي، ويعد هو أحد العلامات البارزة في تشكيل ملامح الفن المصري، بما قدمه من أعمال أثرت في وجدان الشعب المصري.
الفنان رياض القصبجي
- ولد في عام 1903.
- بدأ حياته كمساريًا بالسكة الحديد.
- ثم أصبح عضوا بجماعة التمثيل الخاصة بالسكة الحديد.
- التحق بفرقة أحمد الشامي المسرحية والتي كان غالبية أعضائها من الهواة.
- كما عمل في فرق كلا من : "علي الكسار، جورج أبيض وإسماعيل ياسين".
- عمل رياض القصبجي في السينما مع الفنان إسماعيل ياسين في غالبية الأعمال التي حملت اسمه، وظلت شخصية الشاويش عطية التي قدمها عدة مرات مع سمعة عالقة بأذهان المشاهدين.
- توفى في عام 1963 عن عمر يناهز 60 عامًا.