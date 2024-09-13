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السكة الحديد 2010 يفوز على الجونة بثلاثية استعدادا للموسم الجديد

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ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق ناشئين السكة الحديد 2010 فوزآ مثيراً على فريق الجونه بثلاثية مقابل هدفين.

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المباراة  الودية التي جمعت الفريقين على ملعب المنصوريه ، ضمن استعدادات الفريقين لمباريات الموسم الكروي الجديد  2024 / 2025 .

سجل الأهداف من فريق السكة : «عبدالله ابراهيم، الورداني، خالد محمد»

الجدير بالذكر الجهاز الفني لفريق ٢٠١٠ والإداري والطبي يتكون من:

صلاح أبو الفتوح - المستشار الفني ورئيس اللجنة الفنية لقطاع الناشئين

محمد إبراهيم - رئيس قطاع الناشئين
كمال أمين - نائب رئيس القطاع

رامي سعد - مدير فني قطاع الناشئين

إحسان الشحات - مدير فني مدربي حراس المرمى

عيسى عبد السلام مدير إداري القطاع

أحمد  زكي  - مدير فني

أحمد عبد المنعم كشرى مدرب عام

 ناجي  ابراهيم- مدرب حراس مرمى

سامح ربيع - إداري

محمد أبو السعود - طبيب

مصطفى  الليثي - مسؤول المهام 
 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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