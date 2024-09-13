"القومي للمسرح" يحيي ذكرى وفاة سراج منير

- 1/2
- 2/2
ياسر رشاد - القاهرة - أحيا المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، اليوم، الجمعة، ذكرى وفاة الفنان سراج منير.
ويأتي إحياء ذكراه بهدف إبراز القدوة الفنية للأجيال الحالية والقادمة، وذلك تخليدًا لذكرى وفاة الفنان سراج منير، ويعد هو أحد العلامات البارزة في تشكيل ملامح الفن المصري، بما قدمه من أعمال أثرت في وجدان الشعب المصري.
معلومات عن الفنان سراج منير
- ولد في مدينة القاهرة في عام 1904.
- كان عضوًا في فريق التمثيل خلال فترات الدراسة حتى المرحلة الثانوية.
- بعدها سافر إلى ألمانيا لدراسة الطب، لكنه سرعان ما تخلى عنها لكي يدرس السينما.
- ظهر خلال هذه الفترة في عدد من الأفلام الألمانية الصامتة.
- ثم عاد إلى مصر قبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية.
- انضم للعمل مع فرقة الفنان يوسف وهبي.
- وعمل مع الفنان نجيب الريحاني.
- عمل في السينما على نحو مكثف خلال حقبتي الأربعينات والخمسينات.
- ومن أفلامه: "الشاطر حسن، أمير الانتقام، ليلة الحنة، لحن الخلود، سيدة القطار".
- توفى في عام 1957 عن عمر ناهز 53 عامًا.